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20:37, 6 июня 2025Силовые структуры

Трое мужчин изнасиловали соседку в Москве

СК раскрыл дело о групповом изнасиловании девушки в Москве
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Следователи завершили расследование уголовного дела о групповом изнасиловании девушки на юго-западе Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Следственного комитета (СК) России.

По версии следствия, все произошло в ночь на 8 декабря 2024 года. Трое пьяных мужчин, находясь в квартире дома на Литовском бульваре, убедились, что их соседка находится в беспомощном состоянии, и изнасиловали ее. Вскоре они были задержаны сотрудниками полиции и помещены в СИЗО.

Сейчас им предъявлено обвинение по пункту «а» части 2 статьи 131 («Изнасилование, совершенное группой лиц») УК РФ. В ближайшее время дело поступит в суд.

Ранее во Владивостоке осудили мигрантов за групповое изнасилование 22-летней девушки.

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