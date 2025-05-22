В российском регионе осудили мигрантов за групповое изнасилование девушки

Во Владивостоке осудили мигрантов за групповое изнасилование

Во Владивостоке осудили мигрантов за групповое изнасилование. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Приморскому краю.

Они признаны виновными по статье 131 («Изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия к потерпевшей, совершенное группой лиц по предварительному сговору, соединенное с угрозой убийством») УК РФ.

По данным следствия, 15 июня 2024 года обвиняемые в районе пляжа Шаморы напали на 22-летнюю девушку, которая работала в местном кафе, и изнасиловали ее.

Суд приговорил их к срокам от пяти до пяти с половиной лет колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что россиянина приговорили к длительному сроку за совращение малолетней дочери сожительницы.