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13:53, 22 мая 2025Силовые структуры

В российском регионе осудили мигрантов за групповое изнасилование девушки

Во Владивостоке осудили мигрантов за групповое изнасилование
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Во Владивостоке осудили мигрантов за групповое изнасилование. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Приморскому краю.

Они признаны виновными по статье 131 («Изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия к потерпевшей, совершенное группой лиц по предварительному сговору, соединенное с угрозой убийством») УК РФ.

По данным следствия, 15 июня 2024 года обвиняемые в районе пляжа Шаморы напали на 22-летнюю девушку, которая работала в местном кафе, и изнасиловали ее.

Суд приговорил их к срокам от пяти до пяти с половиной лет колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что россиянина приговорили к длительному сроку за совращение малолетней дочери сожительницы.

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