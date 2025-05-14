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19:42, 14 мая 2025Силовые структуры

Россиянина приговорили к длительному сроку за совращение малолетней дочери сожительницы

В Брянской области мужчину приговорили к 17 годам за изнасилование малолетней
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Pogiba Alexandra / news.ru / Globallookpress.com

В Брянской области мужчину приговорили к 17 годам за изнасилование малолетней. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он признан виновным по статьям 132 («Насильственные действия сексуального характера») и 131 («Изнасилование») УК РФ.

Как установил суд, житель города Клинцы начиная с апреля 2023 года регулярно совершал насильственные действия в отношении малолетней дочери сожительницы.

Суд приговорил его к 17 годам колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, сроком на 18 лет. Также ему назначено принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра и взыскана компенсация морального вреда в размере миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что у расправившегося с российской школьницей рецидивиста нашли еще одну жертву.

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