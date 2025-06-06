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16:31, 6 июня 2025Бывший СССР

Украинских министров времен Януковича заподозрили в госизмене

Трех министров Украины времен Януковича заподозрили в госизмене
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Михаил Ежель

Михаил Ежель. Фото: MSgt. Jerry Morrison / Wikimedia

Экс-министрам Украины времен правления бывшего президента страны Виктора Януковича Дмитрию Саламатину, Михаилу Ежелю и Павлу Лебедеву объявлены подозрения в государственной измене. Об этом сообщает «РБК-Украина».

По данным следствия, они в 2010-2014 годах согласовывали продажу дефицитных вооружений и техники. Среди них были сотни единиц бронетехники и артиллерийских систем, десятки ракетных комплектов, сотни единиц гусеничной и колесной техники, десятки самолетов и вертолетов, стрелковое оружие, тысячи ракет и боеприпасы.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) назвал введение против него санкций Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) провокацией и преступлением, заказчиком и исполнителем которого стал Владимир Зеленский. По его словам, вместо того чтобы заниматься государственными делами, подготовкой к переговорам с американским лидером Дональдом Трампом, Зеленский «весь день занимался санкциями против моей скромной персоны».

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