Умер соавтор «Золушки» и «Вишневого сада» Уильям Дадли

Умер декоратор Уильям Дадли, работавший над «Золушкой» и «Вишневым садом»

Культовый британский декоратор и дизайнер Уильям Дадли, который работал над десятками постановок в театрах по всему миру, ушел из жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщается в некрологе издания The Guardian.

Дадли работал над многими спектаклями по произведениям русских классиков в качестве художника-постановщика, дизайнера и оформителя. Одной из последних его работ стала постановка «Нахлебник» по Ивану Тургеневу, которую ставил Лондонский театр в 2013 году.

Первой его постановкой в карьере стал «Гамлет» в 1970 году. Декоратор трудился над созданием спектаклей «Ричарда III», «Вишневый сад», «Дон Кихот», «Золушка». Также Дадли работал на телевидении, например, участвовал в постановке «Бала-маскарада» с Пласидо Доминго, а также телеадаптации «Доводов рассудка» Джейн Остен, которая получила пять премий BAFTA.

Всего на счету Дадли десять престижных наград, среди которых семь премий Лоуренса Оливье. Кроме того, в 2021 году он был посвящен в кавалеры ордена Британской империи.

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