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18:49, 6 июня 2025Культура

Умерла известная художница Анна Желудь

Известная художница и скульптор Анна Желудь ушла из жизни в возрасте 43 лет
Андрей Шеньшаков

Фото: Туровцева Ольга / PhotoXPress.ru / Legion-Media

Художница и скульптор Анна Желудь ушла из жизни в возрасте 43 лет. Об этом сообщили в эфире телеканала «Культура».

Желудь известна работами из каркасной проволоки, арматуры и стальных прутьев. Художница фокусировалась на взаимодействии человека с повседневными предметами. Она создавала скульптуры и инсталляции, в которых соединяла бытовые детали и архитектурные структуры.

Работы Желудь хранятся в Эрмитаже, Третьяковской галерее и Русском музее. С начала нулевых она участвовала в выставках современного искусства, в том числе стала гостем 53-го Венецианского биеннале в 2009 году.

Ранее стало известно, что народная артистка РСФСР и легенда балета Алла Осипенко умерла на 93-м году жизни. Ее номера были отмечены престижными наградами — например, наградой Парижской академии танца.

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