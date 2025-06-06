Умерла известная художница Анна Желудь

Известная художница и скульптор Анна Желудь ушла из жизни в возрасте 43 лет

Художница и скульптор Анна Желудь ушла из жизни в возрасте 43 лет. Об этом сообщили в эфире телеканала «Культура».

Желудь известна работами из каркасной проволоки, арматуры и стальных прутьев. Художница фокусировалась на взаимодействии человека с повседневными предметами. Она создавала скульптуры и инсталляции, в которых соединяла бытовые детали и архитектурные структуры.

Работы Желудь хранятся в Эрмитаже, Третьяковской галерее и Русском музее. С начала нулевых она участвовала в выставках современного искусства, в том числе стала гостем 53-го Венецианского биеннале в 2009 году.

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