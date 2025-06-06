В британском парламенте обвинили Украину в подрыве мирных усилий Трампа

В парламенте Великобритании заявили, что Украина подорвала мирные усилия Трампа

Украина своей атакой на российские аэродромы подорвала усилия президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта, заявил член палаты лордов Великобритании Дейл Кэмпбелл-Сейворз. Трансляция заседания ведется на сайте британского парламента.

«Эти действия подорвали более широкую инициативу Трампа, поставили под угрозу его предложение по предоставлению гарантий безопасности и ужесточили отношение России к урегулированию конфликта», — сказал парламентарий.

Ранее депутат Госдумы РФ Юрий Швыткин в беседе с «Лентой.ру» заявил, что вероятность применения российскими войсками ракетного комплекса «Орешник» выросла после эскалации со стороны Киева.