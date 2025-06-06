В британском парламенте обвинили Украину в подрыве мирных усилий Трампа

Украина своей атакой на российские аэродромы подорвала усилия президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта, заявил член палаты лордов Великобритании Дейл Кэмпбелл-Сейворз. Трансляция заседания ведется на сайте британского парламента.
«Эти действия подорвали более широкую инициативу Трампа, поставили под угрозу его предложение по предоставлению гарантий безопасности и ужесточили отношение России к урегулированию конфликта», — сказал парламентарий.
Ранее депутат Госдумы РФ Юрий Швыткин в беседе с «Лентой.ру» заявил, что вероятность применения российскими войсками ракетного комплекса «Орешник» выросла после эскалации со стороны Киева.