В России заявили о выросшей вероятности применения «Орешника»

Депутат Швыткин: Вероятность применения «Орешника» против ВСУ выросла

Вероятность применения Россией ракетного комплекса «Орешник» выросла после эскалации со стороны Украины, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Юрий Швыткин. Он уточнил, что окончательное решение будут принимать в Генштабе.

«"Орешник" показал очень эффективную работу при нанесении ударов. Не исключаю, что он может быть применен повторно в рамках ответного удара или в ответ на террористические действия. Либо просто в рамках замысла нашего Генштаба», — сказал депутат.

Швыткин заметил, что вероятность применения «Орешника» заметно выросла после атаки Украины на российские аэродромы и других шагов по эскалации конфликта.

«Безусловно, вероятность выросла. Но все будет происходить в соответствии с замыслом Генштаба, который вырабатывает стратегию тактико-боевых действий. Все будет на его усмотрение», — резюмировал политик.

В ночь на 6 июня Вооруженные силы России нанесли по Украине массированный удар в ответ на атаку ВСУ на российские военные аэродромы. Как рассказали в Минобороны РФ, были атакованы конструкторские бюро предприятий выпуска и ремонта вооружения и военной техники, цеха сборки дронов, центры подготовки летчиков, а также склады ВСУ. Удары осуществлялись высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотниками.