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12:30, 6 июня 2025Россия

В Минобороны России отчитались о массированном ударе по Украине в ответ на теракты

Минобороны России заявило об ударе по объектам Украины в ответ на теракты
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска нанесли массированный удар по объектам Украины в ответ на осуществленные республикой теракты. Минобороны России отчиталось об атаке в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как рассказали в ведомстве, удар был осуществлен в ночь на 6 июня высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотниками. Атакованы конструкторские бюро предприятиям выпуска и ремонта вооружения и военной техники, цеха сборки дронов центры подготовки летчиков, а также склады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — констатировали в Минобороны России.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» назвал удары по критической инфраструктуре Украины минувшей ночью легким «поглаживанием». По его мнению, это еще не ответ на участившиеся атаки и диверсии ВСУ.

6 июня сообщалось, что Вооруженные силы России ударили по критической инфраструктуре Украины в Житомире, Чернигове, Одесской, Ровенской, Львовской и Хмельницкой областях, Черкассах. Кроме того, множество прилетов пришлось на Киев.

Вот это да!
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