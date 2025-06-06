В Минобороны России отчитались о массированном ударе по Украине в ответ на теракты

Минобороны России заявило об ударе по объектам Украины в ответ на теракты

Российские войска нанесли массированный удар по объектам Украины в ответ на осуществленные республикой теракты. Минобороны России отчиталось об атаке в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как рассказали в ведомстве, удар был осуществлен в ночь на 6 июня высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотниками. Атакованы конструкторские бюро предприятиям выпуска и ремонта вооружения и военной техники, цеха сборки дронов центры подготовки летчиков, а также склады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — констатировали в Минобороны России.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» назвал удары по критической инфраструктуре Украины минувшей ночью легким «поглаживанием». По его мнению, это еще не ответ на участившиеся атаки и диверсии ВСУ.

6 июня сообщалось, что Вооруженные силы России ударили по критической инфраструктуре Украины в Житомире, Чернигове, Одесской, Ровенской, Львовской и Хмельницкой областях, Черкассах. Кроме того, множество прилетов пришлось на Киев.