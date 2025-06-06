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11:47, 6 июня 2025РоссияЭксклюзив

В России назвали «легким поглаживанием» новый массированный удар по Украине

Депутат Колесник: Ночной удар по Украине — только начало
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Telegram-ĸанал «ДСНС України»

Российские удары по критической инфраструктуре Украины, которые происходили в ночь на пятницу, 6 июня, — это еще не ответ на участившиеся атаки и диверсии Вооруженных сил Украины (ВСУ), считает депутат Госдумы Андрей Колесник. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«Нет, это легкое поглаживание, это еще не ответ. Ответ будет такой, что содрогнутся все. Это была, скажем так, прелюдия», — сказал Колесник.

Отвечая на вопрос о продолжении массовых атак по критической инфраструктуре Украины, он заявил, что в любой момент, но, по словам депутата, это решение верховного главнокомандующего.

По его оценке, атака была нужна «в целях достижения военных целей определенных».

6 июня Вооруженные силы (ВС) России ударили по критической инфраструктуре Украины. Взрывы были зафиксированы в Киеве, Житомире, Чернигове, Одесской, Ровенской, Львовской и Хмельницкой областях, Черкассах. Множество прилетов, в частности, пришлось на Киев.

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