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10:11, 6 июня 2025Мир

В Европарламенте начали сбор подписей в поддержку диалога с Россией

Politico: Депутат ЕП Картайзер собирает подписи в поддержку диалога с Россией
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Фернан Картайзер

Фернан Картайзер. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер собирает подписи в поддержку диалога с Россией. Об этом сообщает Politico.

«Картайзер обращается за поддержкой к коллегам-депутатам Европарламента по срочному вопросу о том, планирует ли Еврокомиссия возобновить диалог с Российской Федерацией, опираясь на призыв президента Словении Наташи Пирц-Мусар перейти к тихой дипломатии с Москвой», — говорится в материале.

Офис Картайзера сообщил изданию, что депутат заручился поддержкой восьми подписантов.

Ранее Фернан Картайзер заявил, что Евросоюз должен начать диалог с Россией и перестать ее демонизировать. По его мнению, это позволит честно обсуждать существующие проблемы.

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