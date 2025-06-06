В Европарламенте начали сбор подписей в поддержку диалога с Россией

Politico: Депутат ЕП Картайзер собирает подписи в поддержку диалога с Россией

Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер собирает подписи в поддержку диалога с Россией. Об этом сообщает Politico.

«Картайзер обращается за поддержкой к коллегам-депутатам Европарламента по срочному вопросу о том, планирует ли Еврокомиссия возобновить диалог с Российской Федерацией, опираясь на призыв президента Словении Наташи Пирц-Мусар перейти к тихой дипломатии с Москвой», — говорится в материале.

Офис Картайзера сообщил изданию, что депутат заручился поддержкой восьми подписантов.

Ранее Фернан Картайзер заявил, что Евросоюз должен начать диалог с Россией и перестать ее демонизировать. По его мнению, это позволит честно обсуждать существующие проблемы.