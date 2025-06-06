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09:56, 6 июня 2025Силовые структуры

В Генпрокуратуре прокомментировали отмену региональных выплат семьям участников СВО

Генпрокурор Краснов назвал бездушием отмену выплаты семьям бойцов СВО
Варвара Митина (редактор)

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Генеральный прокурор Игорь Краснов назвал бездушием отмену выплаты семьям бойцов спецоперации (СВО) в Забайкальском крае. Об этом сообщает «Интерфакс».

Краснов подчеркнул, что помощь семьям участников СВО — первостепенная задача властей. «Мне понять отмену ранее действовавшей помощи очень сложно. Считаю это проявлением формализма и бездушием», отметил он.

Ранее к Генпрокурору обратилась жена бойца спецоперации, которая не смогла получить региональную выплату, так как в 2025 году ее действие приостановили. По словам главы силового ведомства, в Забайкалье многие семьи столкнулись с такой проблемой. Краснов поручил прокурору края решить эту проблему и вместе с губернатором проработать восстановление выплаты.

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