В Германии раскрыли деталь встречи Трампа и Мерца

Focus Online: Мерц во время встречи с Трампом говорил всего 4 минуты

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи с президентом США Дональдом Трампом говорил всего 3 минуты и 50 секунд, в то время как американский лидер выступал 36 минут. Деталь переговоров раскрыло издание Focus Online.

Подчеркивается, что Трамп превратил встречу в «шоу одного человека». В свою очередь, Мерц не только говорил меньше четырех минут, но и не заинтересовал американские СМИ.

Ранее Трамп пошутил по поводу исторического значения высадки союзников в Нормандии. «Это был не самый приятный день для вас?» — с иронией спросил американский лидер, вызвав заметную неловкость.