Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
18:15, 6 июня 2025Культура

В Гонконге показали спектакль со стреляющим в Зеленского Трампом

В театре Гонконга поставили спектакль, в котором Трамп стреляет в Зеленского
Андрей Шеньшаков

Фото: Tyrone Siu / Reuters

В театре Гонконга поставили оперу про президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом сообщает Reuters.

По сюжету спектакля «Трамп — близнец президента», настоящего президента США похищают инопланетяне, а его место занимает брат-близнец из Китая по имени Чуань Пу. В одной из сцен оперы фейковый Трамп дерется с Владимиром Зеленским, после чего стреляет в него из водяного пистолета.

Шоу было показано зрителям во время телефонного разговора Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином 5 июня. При этом представление проходило на фоне фотографий реальных событий в Белом доме, когда между главой Соединенных Штатов и Зеленским произошла перепалка.

Ранее народный артист РСФСР Юрий Куклачев пригласил Владимира Зеленского на свой цирковой спектакль и предложил тому вспомнить о «настоящих человеческих ценностях», которые тот якобы забыл.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Украинцы отказались без объяснения причин». Обмен телами военных в формате «6000 на 6000» с Киевом сорвался

    Звезда «50 оттенков серого» рассказала о любви Педро Паскаля к ее гардеробу

    Археологи обнаружили родовую гробницу царя Мидаса

    Стало известно о коллапсе военного присутствия Европы в одном регионе

    Бизнес отреагировал на снижение ставки

    В Госдуме назвали «крокодильими слезами» реакцию Зеленского на ответный удар России

    Саперы достали из-под днища подозрительной машины в Москве неизвестный предмет

    Сафонов стал капитаном сборной России в товарищеском матче

    Мужчина полез на самую высокую гору США без страховки и не выжил

    Путин назвал 2025 год ключевым для технологического развития России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости