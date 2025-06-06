В Гонконге показали спектакль со стреляющим в Зеленского Трампом

В театре Гонконга поставили спектакль, в котором Трамп стреляет в Зеленского

В театре Гонконга поставили оперу про президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом сообщает Reuters.

По сюжету спектакля «Трамп — близнец президента», настоящего президента США похищают инопланетяне, а его место занимает брат-близнец из Китая по имени Чуань Пу. В одной из сцен оперы фейковый Трамп дерется с Владимиром Зеленским, после чего стреляет в него из водяного пистолета.

Шоу было показано зрителям во время телефонного разговора Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином 5 июня. При этом представление проходило на фоне фотографий реальных событий в Белом доме, когда между главой Соединенных Штатов и Зеленским произошла перепалка.

Ранее народный артист РСФСР Юрий Куклачев пригласил Владимира Зеленского на свой цирковой спектакль и предложил тому вспомнить о «настоящих человеческих ценностях», которые тот якобы забыл.