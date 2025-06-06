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11:28, 6 июня 2025Мир

В Китае прокомментировали ссору Трампа и Маска

МИД Китая назвал ссору Трампа и Маска внутренним делом США
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Ссора между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском является внутренним делом США. Так конфликт прокомментировала официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь, передает РИА Новости.

«Это внутренние дела США», — сказала дипломат в ответ на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию.

5 июня между американским президентом и бывшим главой Департамента эффективности правительства США (DOGE) вспыхнула публичная перепалка. Все началось с того, что во вторник Илон Маск раскритиковал «большой и красивый» законопроект Трампа.

Спустя два дня, во время встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Белом доме Трамп заявил, что очень разочаровался в Маске, и добавил, что во многом ему помогал. Со стороны бизнесмена последовала незамедлительная реакция. Бывший глава DOGE пригрозил президенту скандалом, связанному с файлами миллиардера Джеффри Эпштейна, организовавшего на одном из островов Карибского моря бордель с несовершеннолетними девушками. Таким образом он намекнул на возможную причастность действующего президента к преступлениям Эпштейна.

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