В Латвии начнут процесс против защитившего русский язык депутата

Латвийская служба госбезопасности может возбудить уголовное дело против защитившего русский язык депутата Алексея Росликова. Об этом заявила министр юстиции Латвии Инесе Либиня-Эгнере в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Должно последовать соответствующее наказание. Поэтому Центр государственного языка начнет процесс об административном правонарушении и будет сотрудничать с госполицией и службой госбезопасности в случае уголовного дела», — написала она.

По ее словам, Росликов ставит под сомнение латышский язык как единственный государственный. Она заключила, что подобные заявления угрожают государственности республики и разделяют общество.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что выступление депутата Сейма Латвии на русском языке с критикой русофобов доказывает, что в Прибалтике остались разумные голоса. Он добавил, что при этом реакцию латвийского парламента на выступление в защиту русского языка в Москве считают предсказуемой.