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19:22, 6 июня 2025Мир

В парламенте Австрии возмутились визитом Зеленского

Австрийский депутат Кикль выразил недовольство визитом Зеленского в страну
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Герберт Кикль

Герберт Кикль. Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Председатель Австрийской партии свободы (FPO) и лидер крупнейшей фракции парламента страны Герберт Кикль выразил недовольство предстоящим визитом в Австрию президента Украины Владимира Зеленского. Его слова передает издание Kosmo.

«Безответственно, особенно сейчас, когда многие страны стремятся к мирным переговорам, предоставлять площадку президенту страны, находящейся в состоянии войны», — сказал политик.

По его словам, государственный визит Зеленского может не только сделать Австрию «потенциальной целью» в случае эскалации конфликта, но и представляет собой нарушение закрепленного в конституции положения о нейтралитете. Депутат добавил, что его страна как нейтральное государство должна взять на себя роль посредника, а не занимать чью-либо сторону.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», визит Зеленского в Австрию может состояться 16 июня.

Ранее Зеленский посетил Литву. По словам пресс-секретаря украинского лидера Сергея Никифорова, целью визита было участие в саммите «Бухарестской девятки» и стран Северной Европы.

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