В России допустили снижение ключевой ставки

Аналитик Табах: Ключевая ставка Центробанка может снизиться в конце июля

Некоторые аналитики допустили снижение ключевой ставки Центробанка в пятницу, 6 июня — и сразу на один процентный пункт. Об этом свидетельствует опрос экспертов, проведенном РИА Новости .

Однако большинство специалистов все же ждут ее сохранения на уровне 21 процента и начала цикла снижения в июле. Они предполагают, что на заседании 6 июня регулятор пошлет рынку явный сигнал на смягчение.

«Снижение, скорее всего, будет "на столе", но состоится только в конце июля, причем есть вероятность, что сразу на два процентных пункта. Дальше снижение будет медленным и шагами по 0,5 процентного пункта», — отметил аналитик «Эксперт РА» Антон Табах.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что с учетом возможного усиления санкционного давления со стороны западных стран российским властям, в том числе руководству Центробанка (ЦБ), необходимо удержать темпы роста национальной экономики не ниже двух процентов.