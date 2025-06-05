Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:55, 5 июня 2025Экономика

Названа главная задача для российской экономики

Глава РСПП Шохин: Самое важное — удержать темпы роста ВВП РФ не ниже 2 %
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

С учетом возможного усиления санкционного давления со стороны западных стран российским властям, в том числе руководству Центробанка (ЦБ), необходимо удержать темпы роста национальной экономики не ниже двух процентов. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, его слова приводит ТАСС.

В настоящее время все больше фиксируются риски переохлаждения экономики, отметил он. В первом квартале, по данным ЦБ, темпы российского ВВП замедлились почти втрое в сравнении с динамикой за прошлый год и составили лишь 1,4 процента. Все это свидетельствует об ухудшении ситуации на внутреннем рынке, посетовал Шохин.

Главной задачей для российской экономики, добавил он, должно стать недопущение рецессии и перехода к околонулевым темпам роста. Другой важной целью будет постепенное замедление инфляции, которая в начале 2025 года оставалась двузначной. Руководство ЦБ, выразил надежду Шохин, должно учитывать вышеуказанные риски при вынесении решения по ключевой ставке, находящейся сейчас на рекордно высоком уровне в 21 процент годовых. «Охлаждать экономику надо, но переохлаждать опасно», — резюмировал он.

Материалы по теме:
Что происходит с российской экономикой? Главное из заявлений ЦБ
Что происходит с российской экономикой? Главное из заявлений ЦБ
21 марта 2025
«Это просто безумие» Ключевая ставка может еще вырасти. Почему Банк России не остановится?
«Это просто безумие»Ключевая ставка может еще вырасти. Почему Банк России не остановится?
28 ноября 2024

Ранее Шохин призвал ЦБ перейти к ослаблению денежно-кредитной политики. Оптимальным решением, по его мнению, стало бы снижение ключевой ставки на 200 базисных пунктов, до 19 процентов годовых. Нынешняя же планка начинает оказывать все большее давление на российский бизнес, отметил он.

Сложности с обслуживанием долга сейчас испытывают ряд компаний, задействованных в отраслях горной добычи, торговли, машиностроения и легкой промышленности. Ослабление денежно-кредитной политики позволило бы бизнесу активнее инвестировать в ценные бумаги и облигации, а также постепенно наращивать объемы производства. Сейчас же таких возможностей у значительной части российских компаний нет, констатировал Шохин.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Круто и мощно». Раскрыта реакция Трампа на атаку Украины на российские аэродромы

    Совершен прорыв в борьбе с ВИЧ

    Россияне смогут совершать онлайн-покупки по-новому

    Путин процитировал Тютчева и напомнил об уважении к России

    Мужчина соблазнил российскую школьницу и растлил ее на пляже

    В Ленобласти из машины на ходу выбросили пакет с новорожденной девочкой

    В небе заметили летающие лодки

    Генсек НАТО предложил повышение расходов на оборону

    Трамп анонсировал прямые переговоры с Китаем

    Перечислены опасные последствия употребления энергетиков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости