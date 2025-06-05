Названа главная задача для российской экономики

Глава РСПП Шохин: Самое важное — удержать темпы роста ВВП РФ не ниже 2 %

С учетом возможного усиления санкционного давления со стороны западных стран российским властям, в том числе руководству Центробанка (ЦБ), необходимо удержать темпы роста национальной экономики не ниже двух процентов. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, его слова приводит ТАСС.

В настоящее время все больше фиксируются риски переохлаждения экономики, отметил он. В первом квартале, по данным ЦБ, темпы российского ВВП замедлились почти втрое в сравнении с динамикой за прошлый год и составили лишь 1,4 процента. Все это свидетельствует об ухудшении ситуации на внутреннем рынке, посетовал Шохин.

Главной задачей для российской экономики, добавил он, должно стать недопущение рецессии и перехода к околонулевым темпам роста. Другой важной целью будет постепенное замедление инфляции, которая в начале 2025 года оставалась двузначной. Руководство ЦБ, выразил надежду Шохин, должно учитывать вышеуказанные риски при вынесении решения по ключевой ставке, находящейся сейчас на рекордно высоком уровне в 21 процент годовых. «Охлаждать экономику надо, но переохлаждать опасно», — резюмировал он.

Ранее Шохин призвал ЦБ перейти к ослаблению денежно-кредитной политики. Оптимальным решением, по его мнению, стало бы снижение ключевой ставки на 200 базисных пунктов, до 19 процентов годовых. Нынешняя же планка начинает оказывать все большее давление на российский бизнес, отметил он.

Сложности с обслуживанием долга сейчас испытывают ряд компаний, задействованных в отраслях горной добычи, торговли, машиностроения и легкой промышленности. Ослабление денежно-кредитной политики позволило бы бизнесу активнее инвестировать в ценные бумаги и облигации, а также постепенно наращивать объемы производства. Сейчас же таких возможностей у значительной части российских компаний нет, констатировал Шохин.