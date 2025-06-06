В России оценили массированный удар по Украине словами «ничего сверхординарного»

Подоляка: Количество БПЛА при массированном ударе по Украине было не рекордным

Количество беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) при массированном ударе России по Украине было не рекордным. Об этом заявил военный блогер Юрий Подоляка в Telegram-канале.

Ничего сверхординарного в ночной атаке в Киеве, Житомире, Чернигове, Одесской, Ровенской, Львовской и Хмельницкой областях, Черкассах не случилось, оценил Подоляка.

«Из медийно значимых поражений — нефтебаза в городе Энгельс Саратовской области и взрыв с детонацией в Брянске, которые сейчас обсасывают все украинские инфопомойки», — поделился военблогер в посте.

До этого стало известно, что Вооруженные силы России нанесли удары по военным объектам и критической инфраструктуре Украины.

Выяснилось, что география ударов была обширной. Множество прилетов, в частности, пришлось на Киев.