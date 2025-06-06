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13:44, 6 июня 2025Россия

В России заявили о необходимости создать «островки безопасности» в городах из-за атак ВСУ

Эксперт Анпилогов: В городах РФ должны быть островки безопасности из-за атак ВСУ
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

В российских городах необходимо создать «островки безопасности» из-за ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил радиостанции «Говорит Москва» военный эксперт Алексей Анпилогов. Фрагмент беседы опубликован в Telegram.

По словам Анпилогова, дальнобойное оружие ВСУ подвергает опасности не только жителей приграничных областей, но и восточных регионов страны. «Например, последняя атака на аэродромы показала, что такое оружие, как дроны, можно применять на территориях, отстоящих от зоны основного конфликта на сотни и даже тысячи километров», — напомнил он.

Эксперт заявил, что в современных условиях у участников вооруженных конфликтов нет глубокого тыла. «Вопрос наличия островка безопасности является актуальным не только для Белгорода, Курска или Брянска», — заключил Анпилогов.

Ранее в Белгородской области женщину отказались впустить в укрытие во время объявленной в регионе ракетной опасности. Глава региона Вячеслав Гладков назвал подобное недопустим и пообещал разобраться в случившемся.

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