В российском регионе беспилотник впервые доставил еду из кафе

В Сахалинской области беспилотник впервые доставил еду из кафе за 15 минут

В Сахалинской области беспилотник впервые доставил еду из кафе. Об этом сообщает пресс-служба правительства российского региона в своем Telegram-канале.

Дрон под названием «Бражник» совершил полет в городе Корсаков успешно и доставил заказ из местного заведения за 15 минут. За это время он преодолел 20 километров. За испытания отвечал руководитель направления «Аврора — БАС» Дмитрий Третьяков.

В ближайшее время группа компаний «Аврора» планирует начать массовое производство беспилотников. В правительстве отметили, что команда готова к регулярному выполнению рейсов в интересах жителей Сахалинской области. «В скором времени доставка дронами станет такой же привычной, как и курьерская служба», — подчеркнула пресс-служба.

Ранее сообщалось, что беспилотники начнут доставлять лекарства и анализы в больницы Нижнего Новгорода. Уточнялось, что дроны оснастят паршютом, который поможет им плавно приземляться в условиях городской застройки.

