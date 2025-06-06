Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
17:57, 6 июня 2025Моя страна

В российском регионе беспилотник впервые доставил еду из кафе

В Сахалинской области беспилотник впервые доставил еду из кафе за 15 минут
Мария Винар

Кадр: Telegram-канал «Сахалинская область | Актуальное🇷🇺»

В Сахалинской области беспилотник впервые доставил еду из кафе. Об этом сообщает пресс-служба правительства российского региона в своем Telegram-канале.

Дрон под названием «Бражник» совершил полет в городе Корсаков успешно и доставил заказ из местного заведения за 15 минут. За это время он преодолел 20 километров. За испытания отвечал руководитель направления «Аврора — БАС» Дмитрий Третьяков.

В ближайшее время группа компаний «Аврора» планирует начать массовое производство беспилотников. В правительстве отметили, что команда готова к регулярному выполнению рейсов в интересах жителей Сахалинской области. «В скором времени доставка дронами станет такой же привычной, как и курьерская служба», — подчеркнула пресс-служба.

Ранее сообщалось, что беспилотники начнут доставлять лекарства и анализы в больницы Нижнего Новгорода. Уточнялось, что дроны оснастят паршютом, который поможет им плавно приземляться в условиях городской застройки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы возвращаемся домой». ЧВК «Вагнер» покидает Мали

    В Европе мужчина разделся перед попутчицами в поезде и показал им гениталии

    Захарова высказалась о критикующих переговоры России и Украины

    Украинские власти отреагировали на протесты польских фермеров

    Глава Пентагона раскрыл мнение стран НАТО об увеличении оборонных расходов

    Лидер «Руки Вверх!» пожаловался на травлю дочери

    В российском регионе беспилотник впервые доставил еду из кафе

    Еще два летевших на Москву беспилотника удалось сбить

    В районе аэродрома Кубинка прогремели взрывы в небе

    Собянин сообщил об уничтожении атаковавшего Москву беспилотника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости