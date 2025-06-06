В США призвали не удивляться ссоре Трампа и Маска

Марк Шорт: Ссора Трампа и Маска была лишь вопросом времени

Ссора между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском была вопросом времени. Об этом заявил бывший глава администрации вице-президента Майка Пенса Марк Шорт, передает The Wall Street Journal (WSJ).

«Это был лишь вопрос времени, когда все это начнется, потому что два гигантских эго не могут сосуществовать вместе. Трудно было представить, что все рухнет так быстро, но этому нельзя удивляться», — сказал он.

По словам источника издания, когда помощники Трампа насмешливо отзывались о Маске в его последний период работы в Белом доме, президент в целом относился к нему положительно, даже в частном порядке.

Они конфликтовали из-за персонала и тарифов. Трамп выслушивал жалобы на Маска от министров и иногда проявлял раздражение по отношению к нему, но в целом был добр к бизнесмену.

Несколько дней назад Маск раскритиковал законопроект президента США о сокращении федеральных расходов, который тот назвал «большим и красивым». В свою очередь, Трамп заявил, что если США отрежет проекты Илона Маска от государственного финансирования и расторгнет с ним контракты, то это позволит стране сэкономить миллиарды долларов.