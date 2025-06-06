Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:33, 6 июня 2025Мир

В США призвали не удивляться ссоре Трампа и Маска

Марк Шорт: Ссора Трампа и Маска была лишь вопросом времени
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Ссора между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском была вопросом времени. Об этом заявил бывший глава администрации вице-президента Майка Пенса Марк Шорт, передает The Wall Street Journal (WSJ).

«Это был лишь вопрос времени, когда все это начнется, потому что два гигантских эго не могут сосуществовать вместе. Трудно было представить, что все рухнет так быстро, но этому нельзя удивляться», — сказал он.

По словам источника издания, когда помощники Трампа насмешливо отзывались о Маске в его последний период работы в Белом доме, президент в целом относился к нему положительно, даже в частном порядке.

Они конфликтовали из-за персонала и тарифов. Трамп выслушивал жалобы на Маска от министров и иногда проявлял раздражение по отношению к нему, но в целом был добр к бизнесмену.

Несколько дней назад Маск раскритиковал законопроект президента США о сокращении федеральных расходов, который тот назвал «большим и красивым». В свою очередь, Трамп заявил, что если США отрежет проекты Илона Маска от государственного финансирования и расторгнет с ним контракты, то это позволит стране сэкономить миллиарды долларов.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия нанесла массированный удар по Украине. Ракеты и «Герани» прилетели в Киев и западные области

    Дуэль поколений по классике устроили в России

    Назван возможный покупатель гипермаркетов «Магнит»

    Звезда «Рабыни Изауры» прилетела в Москву

    Ura.ru раскрыло подробности обвинений против своего редактора

    Москвичам предложили пройти 10 тысяч шагов по бульварам без остановки. Зачем это нужно?

    Реклама

    В Генпрокуратуре прокомментировали отмену региональных выплат семьям участников СВО

    Маска обвинили в предательстве Трампа

    Россияне высказались о работе Путина на посту президента

    В воде на российском теплоходе нашли опасные бактерии после массового отравления туристов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости