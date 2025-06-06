Западный журналист предупредил о серьезной проблеме после скандала с Маском

Журналист Кисин: Маск совершенно прав в своей критике западной экономики

Предприниматель и миллиардер Илон Маск совершенно прав в своих обвинениях в адрес экономики стран Запада. С таким мнением выступил британский журналист Константин Кисин в соцсети Х.

«То, что делает Илон Маск, является поистине героическим. Он не приобретет друзей в политике и будет подвергнут остракизму со стороны нынешней администрации. Но он совершенно прав», — считает эксперт.

Западный мир не может продолжать притворяться, что его образ жизни устойчив. Исторически сложилось так, что страны накапливают профицит в мирное время, а затем влезают в долги для участия в войнах, считает Кисин.

Помимо этого, журналист отметил, что сейчас долги западных стран растут даже в мирное время, и это вызывает опасения.

Ранее агентство Bloomberg написало, что Илон Маск за день потерял 34 миллиарда долларов из-за конфликта с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. При этом глава Tesla все еще остается на первом месте в списке богатейших людей мира.

До этого стало известно, что Трамп и Маск публично поссорились. Началось все с того, что миллиардер раскритиковал законопроект президента США о сокращении федеральных расходов, который тот назвал «единым, большим и красивым».