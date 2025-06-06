Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:13, 6 июня 2025Интернет и СМИ

Западный журналист предупредил о серьезной проблеме после скандала с Маском

Журналист Кисин: Маск совершенно прав в своей критике западной экономики
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Francis Chung — Pool via CNP / Keystone Press Agency / Global Lоok Press

Предприниматель и миллиардер Илон Маск совершенно прав в своих обвинениях в адрес экономики стран Запада. С таким мнением выступил британский журналист Константин Кисин в соцсети Х.

«То, что делает Илон Маск, является поистине героическим. Он не приобретет друзей в политике и будет подвергнут остракизму со стороны нынешней администрации. Но он совершенно прав», — считает эксперт.

Западный мир не может продолжать притворяться, что его образ жизни устойчив. Исторически сложилось так, что страны накапливают профицит в мирное время, а затем влезают в долги для участия в войнах, считает Кисин.

Помимо этого, журналист отметил, что сейчас долги западных стран растут даже в мирное время, и это вызывает опасения.

Ранее агентство Bloomberg написало, что Илон Маск за день потерял 34 миллиарда долларов из-за конфликта с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. При этом глава Tesla все еще остается на первом месте в списке богатейших людей мира.

До этого стало известно, что Трамп и Маск публично поссорились. Началось все с того, что миллиардер раскритиковал законопроект президента США о сокращении федеральных расходов, который тот назвал «единым, большим и красивым».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Белый дом отреагировал на слова Маска о Трампе и деле Эпштейна

    Тепловоз сошел с рельс в российском регионе из-за подрыва железной дороги

    В российском регионе проверят перевозчиков после ДТП со школьным автобусом

    Школьный автобус перевернулся в российским регионе

    Еще в одном российском аэропорту ввели ограничения на полеты

    Силы ПВО уничтожили более пяти беспилотников в российском регионе

    Система ПВО сбила БПЛА еще в одном российском регионе

    Переспавшая с 583 мужчинами порномодель раскрыла подробности секс-марафона

    Ветеран ФСБ объяснил сложность борьбы с диверсиями на территории России

    Tesla попыталась скрыть данные о ДТП с участием беспилотников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости