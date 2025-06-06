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11:35, 6 июня 2025Экономика

Ведущая экономика Европы еще сильнее сократила торговлю с Россией

Destatis: Экспорт из Германии в Россию упал на 9,3 %, а импорт из РФ на 50,3 %
Кирилл Луцюк

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

В апреле 2025 года Германия снизила экспорт в Россию на 5,3 процента, если сравнивать с мартом, и на 9,3 процента, если с апрелем 2024 года. Об этом сообщило Федеральное статистическое управление (Destatis) этой ведущей экономики ЕС.

Что касается российского импорта в Германию, то он во втором месяце весны сократился на 22,6 процента относительно марта и на 50,3 процента относительно апреля 2024 года.

Большая часть немецких поставок на внешний рынок пришлась на США. Экспорт товаров в Соединенные Штаты снизился на 10,5 процента, а в Китай на 5,9 процента.

Большую часть импорта ФРГ в апреле получили из КНР. Оттуда в Германию привезли товаров почти на 14 миллиардов евро. Относительно марта снижение составило чуть больше четырех процентов. В то же время на 3,9 процента вырос импорт из США. Он оценивается в 8,4 миллиарда.

Ранее стало известно, что апрельские поставки американского сжиженного природного газа в Германию снизились на 24 процента. Кроме того, в январе этого года Германия уступила Франции место основного торгового партнера России в Европейском союзе.

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