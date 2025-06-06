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07:50, 6 июня 2025Экономика

Европа снизила закупку одного американского товара

Таможня США: Поставки СПГ в Евросоюз упали на девять процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Европейский союз снизил закупку в США сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на таможню Соединенных Штатов.

Оказалось, что в месячном выражении апрельские поставки упали на девять процентов и оцениваются в 2,6 миллиарда долларов. Особенно активно от данного энергоносителя стала отказываться Бельгия, которая сократила импорт в пять раз, до 53,8 миллиона долларов. Португалия уменьшила закупку вдвое, до 23,3 миллиона долларов. А Мальта вообще отказалась покупать у США их СПГ.

Кроме того, на треть снизился импорт этого газа в Италию, на 29 процентов — во Францию, и на 24 процента — в Германию. Возобновили закупки американского СПГ Хорватия, Финляндия и Греция. Сильнее прочих импорт в апреле увеличила Литва (плюс 56 процентов).

В конце мая стоимость газа на лондонской бирже ICE резко выросла. Июньские фьючерсы по индексу голландского хаба TTF подскочили на пять процентов, до 431 доллара за тысячу кубометров.

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