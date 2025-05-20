Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:54, 20 мая 2025Экономика

Газ в Европе резко подорожал

Стоимость газа на лондонской бирже выросла до 431 доллара за тысячу кубометров
Вячеслав Агапов

Фото: Fabian Sommer / Globallookpress.com

Стоимость газа на лондонской бирже ICE резко выросла. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Июньские фьючерсы по индексу голландского хаба TTF подорожали на пять процентов, до 431 доллара за тысячу кубометров. Днем ранее стоимость топлива составляла 409,6 доллара за тот же объем.

Торги в Европе стартовали у отметки в 413,1 доллара за тысячу кубометров. На минимуме стоимость газа доходила до 409,7 доллара, позднее топливо поднималось в цене до 432,7 доллара за тысячу кубометров.

Глава австрийского нефтегазового концерна OMV Альфред Штерн призвал полностью не отказываться от поставок газа из России в случае окончания конфликта на Украине. Необходимо действовать стратегически — чем больше поставщиков, тем выше конкуренция и тем выгоднее будут формироваться цены на энергию, пояснил он.

В марте страны ЕС купили российского трубопроводного газа на 340 миллионов евро, что стало минимумом с 1999 года. По данным Евростата, в месячном выражении падение составило 42 процента. Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из РФ сохранились на уровне 830 миллионов евро, так что совокупное месячное падение составило 17 процентов.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Искандер» испепелил лагерь подготовки спецназа ВСУ в Сумской области

    Раскрыты даты и место проведения одного из самых грандиозных фестивалей России

    Мужчина по просьбе брата собирал данные об объектах Минобороны России

    Огромный удар по репутации НАТО связали с Украиной

    Западные страны пригрозили Израилю санкциями

    В Москве подросток избил гулявшую с ребенком женщину

    Впервые отредактировали ДНК человека

    ЕС захотел снять все санкции с Сирии

    Три друга поучаствовали в охоте за сокровищами и выиграли благодаря интернет-подсказкам

    Непристойный жест миллиардера Джеффа Безоса в адрес невесты попал на фото

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости