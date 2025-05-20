Газ в Европе резко подорожал

Стоимость газа на лондонской бирже выросла до 431 доллара за тысячу кубометров

Стоимость газа на лондонской бирже ICE резко выросла. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Июньские фьючерсы по индексу голландского хаба TTF подорожали на пять процентов, до 431 доллара за тысячу кубометров. Днем ранее стоимость топлива составляла 409,6 доллара за тот же объем.

Торги в Европе стартовали у отметки в 413,1 доллара за тысячу кубометров. На минимуме стоимость газа доходила до 409,7 доллара, позднее топливо поднималось в цене до 432,7 доллара за тысячу кубометров.

Глава австрийского нефтегазового концерна OMV Альфред Штерн призвал полностью не отказываться от поставок газа из России в случае окончания конфликта на Украине. Необходимо действовать стратегически — чем больше поставщиков, тем выше конкуренция и тем выгоднее будут формироваться цены на энергию, пояснил он.

В марте страны ЕС купили российского трубопроводного газа на 340 миллионов евро, что стало минимумом с 1999 года. По данным Евростата, в месячном выражении падение составило 42 процента. Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из РФ сохранились на уровне 830 миллионов евро, так что совокупное месячное падение составило 17 процентов.