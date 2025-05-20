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18:08, 20 мая 2025Экономика

В Европе призвали не отказываться от российского газа

Глава OMV Штерн: Европе не стоит полностью отказываться от поставок газа из РФ
Вячеслав Агапов

Фото: Denis Sinyakov / Reuters

Европе не стоит полностью отказываться от поставок газа из России в случае, если закончится конфликт на Украине. Об этом заявил глава австрийского нефтегазового концерна OMV Альфред Штерн, его цитирует ТАСС.

В интервью изданию Welt эксперт призвал действовать стратегически и не отказываться от российских энергоресурсов.

«После достижения мира не стоит категорически отказываться от ограниченных поставок газа из России. Чем больше поставщиков, тем выше конкуренция и тем выгоднее будут формироваться цены на энергию», — пояснил он.

Ранее Штерн высказался, что OMV не исключает возврата к сотрудничеству с «Газпромом» в будущем, так как цены на энергоносители и газ должны продолжать снижаться. Он заявил, что этого можно добиться только за счет увеличения предложения. «Поэтому мы не можем позволить себе исключать доступные источники», — сказал он.

В марте страны Евросоюза купили российского газа с поставкой по трубопроводам на сумму 340 миллионов евро, что стало минимумом с 1999 года. По данным Евростата, в месячном выражении падение составило 42 процента. Вместе с тем поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в марте сохранились на уровне 830 миллионов евро, так что совокупное месячное падение составило 17 процентов.

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