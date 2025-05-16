Евросоюз сократил закупки трубопроводного газа из России до минимума

Закупки Евросоюзом газа из России по трубопроводам упали до минимума с 1999 года

В марте страны Евросоюза купили российского газа с поставкой по трубопроводам на сумму 340 миллионов евро, что стало минимумом с 1999 года. Об этом со ссылкой на данные Евростата сообщает РИА Новости.

По сравнению с февралем падение в денежном выражении достигло 42 процентов. Вместе с тем поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в марте сохранились на уровне 830 миллионов евро, так что совокупное месячное падение составило 17 процентов.

Доля российских поставщиков в общем объеме европейского газового импорта опустилась с 18,4 процента месяцем ранее до 13,1 процента, до 1,17 миллиарда евро

При этом за счет сильных первых месяцев года по итогам первого квартала экспорт российского газа в страны Евросоюза вырос на 28 процентов в годовом выражении, до 4,5 миллиарда евро.