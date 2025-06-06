Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:25, 6 июня 2025Ценности

Виктория Боня раскрыла стоимость восхождения на Эверест

Виктория Боня заявила, что восхождение на Эверест обошлось в 20 миллионов рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Скриншот: @victoriabonya

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня раскрыла стоимость восхождения на Эверест. Соответствующий пост появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 11,4 миллиона подписчиков.

По словам 45-летней инфлюэнсерши, экспедиция обошлась ей в 20 миллионов рублей. При этом существуют более дешевые варианты походов, отметила она. «Я ходила ВИП-группой. Можно было пойти и за шесть [миллионов рублей]», — пояснила ведущая.

Кроме того, знаменитость заявила, что не испытывала страха, что может не вернуться. Она рассказала, что при неблагоприятном исходе завещала кремировать свое тело в Катманду и высыпать прах в корни дерева.

В апреле Виктория Боня показала лицо без макияжа во время восхождения на Эверест.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны России отчитались о массированном ударе по Украине в ответ на теракты

    Под Москвой разделку жертвенных животных у жилого дома сняли на видео

    На Западе заметили послание Зеленскому от Трампа на встрече с Мерцем

    В Кремле негативно оценили слова Мерца о борьбе с нацизмом

    Определен ускоряющий накопление жира компонент пищи

    Военблогер рассказал о перспективах ВС России на гуляйпольском направлении

    Россияне захотели работать под руководством ИИ

    Продажи одного вида машин в России рухнули

    Первый пингвиненок-крымчанин попал на видео в российском парке

    Трампа и Маска уличили в срежиссированности конфликта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости