Виктория Боня заявила, что восхождение на Эверест обошлось в 20 миллионов рублей

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня раскрыла стоимость восхождения на Эверест. Соответствующий пост появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 11,4 миллиона подписчиков.

По словам 45-летней инфлюэнсерши, экспедиция обошлась ей в 20 миллионов рублей. При этом существуют более дешевые варианты походов, отметила она. «Я ходила ВИП-группой. Можно было пойти и за шесть [миллионов рублей]», — пояснила ведущая.

Кроме того, знаменитость заявила, что не испытывала страха, что может не вернуться. Она рассказала, что при неблагоприятном исходе завещала кремировать свое тело в Катманду и высыпать прах в корни дерева.

В апреле Виктория Боня показала лицо без макияжа во время восхождения на Эверест.