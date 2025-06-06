Военблогер рассказал о перспективах ВС России на гуляйпольском направлении

Подоляка: ВС России имеют много перспектив на гуляйпольском направлении

Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации, проводя наступление на гуляйпольском направлении, имеют на нем множество перспектив. Об этом рассказал военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале в пятницу, 6 июня.

«Вчера околовоенные информационные ресурсы противника сообщили о начале мощного нажима наших частей в районе населенного пункта Малиновка», — написал Подоляка.

По его словам, целью продвижения ВС России может стать опорный пункт Гуляйполе с выходом в тыл ореховской группировки Вооруженных сил Украины и давлением в сторону Запорожской области.

Ранее Подоляка рассказал, что количество беспилотных летательных аппаратов при массированном ударе России по Украине было не рекордным. Ничего сверхординарного в ночной атаке в Киеве, Житомире, Чернигове, Одесской, Ровенской, Львовской и Хмельницкой областях, Черкассах не случилось, оценил Подоляка.