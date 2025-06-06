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19:16, 6 июня 2025Силовые структуры

Возбуждено уголовное дело против главного архитектора российского города

СК: Главный архитектор ростовского Донецка подозревается в превышении полномочий
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Следователи возбудили уголовное дело против главного архитектора города Донецка Ростовской области. Об этом сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Расследование ведется по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

По версии следствия, в 2024 году главный архитектор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, не соответствующего проектной документации. В итоге гражданин приобрел земельный участок с постройкой в обход закона и по заниженной стоимости.

Ранее сообщалось, что в Бурятии задержали главу управления капитального строительства республики за махинации при реконструкции здания в центре Улан-Удэ под Театр кукол «Ульгэр».

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