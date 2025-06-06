Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:40, 6 июня 2025Забота о себеЭксклюзив

Врач опроверг главные мифы о раке

Онколог Котов: Мобильные телефоны и стресс не вызывают рак
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Motortion Films / Shutterstock / Fotodom

Онколог, кандидат медицинских наук и медицинский консультант Фонда Хабенского Максим Котов опроверг несколько распространенных заблуждений о причинах возникновения рака. Главные мифы о раке он развеял в разговоре с «Лентой.ру».

«Существует миф, что мобильные телефоны, компьютер и гаджеты вызывают опухоль мозга, использование дезодоранта приводит к раку молочной железы, а микроволновые печи — рак пищеварительной системы. Однако многочисленные научные исследования не подтвердили эту взаимосвязь», — заверил врач.

Другим мифом врач назвал представление о том, что онкологические заболевания могут быть связаны с длительным эмоциональным перенапряжением. Котов подчеркнул, что напрямую стресс не вызывает рак, однако в хронической форме он может косвенно влиять на иммунную систему, которая в том числе ответственна за уничтожение опухолевых клеток.

Материалы по теме:
Сплошная вялость Как избавиться от болезни, которую часто путают с авитаминозом
Сплошная вялостьКак избавиться от болезни, которую часто путают с авитаминозом
14 сентября 2020
Защитная реакция Что необходимо знать об иммунитете
Защитная реакцияЧто необходимо знать об иммунитете
24 февраля 2021

Нет никаких убедительных научных доказательств того, что онкологические заболевания могут развиться из-за употребления генетически модифицированных продуктов (ГМО), добавил врач. Не повышает риск рака, по его словам, и употребление сахара.

Многие люди ошибочно думают, будто сахар кормит опухолевые клетки. Однако все клетки используют глюкозу для получения энергии — как опухолевые, так и нормальные. Отказ от сахара приведет лишь к тому, что в организме глюкоза будет синтезироваться из жиров или белков. С другой стороны, здоровые клетки без глюкозы тоже пострадают

Максим Котовонколог, кандидат медицинских наук

В то же время Котов отметил, что избыточное потребление сахара может привести к ожирению, которое является фактором риска для большого количества опухолей.

Ранее онколог Суна Исакова рассказала о профилактике рака кожи. По ее словам, любителям солярия стоит отказаться от походов туда.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы возвращаемся домой». ЧВК «Вагнер» покидает Мали

    В Европе мужчина разделся перед попутчицами в поезде и показал им гениталии

    Захарова высказалась о критикующих переговоры России и Украины

    Украинские власти отреагировали на протесты польских фермеров

    Глава Пентагона раскрыл мнение стран НАТО об увеличении оборонных расходов

    Лидер «Руки Вверх!» пожаловался на травлю дочери

    В российском регионе беспилотник впервые доставил еду из кафе

    Еще два летевших на Москву беспилотника удалось сбить

    В районе аэродрома Кубинка прогремели взрывы в небе

    Собянин сообщил об уничтожении атаковавшего Москву беспилотника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости