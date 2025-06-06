Огонь во «Вратах ада» начал затухать

Daily Mail: Кратер «Врата ада» в пустыне Каракумы в Туркменистане угасает

Полвека пылавший кратер «Врата ада» в пустыне Каракумы в Туркменистане угасает. Ученые зафиксировали заметное снижение интенсивности огня в гигантском провале, который образовался в 1971 году после неудачного бурения советских геологов. Тогда, пробурив карман с природным газом, они решили поджечь его — предполагая, что огонь быстро затухнет. Но пламя горит до сих пор. Об этом сообщает Daily Mail.

Теперь, по словам специалистов госкомпании «Туркменгаз», свет от кратера едва заметен — вместо яркого сияния остался слабый огонек. Причина — уменьшение притока газа из подземных резервуаров, часть которого перенаправляют в буровые скважины для утилизации. Проект по «закрытию ворот» был инициирован президентом Гурбангулы Бердымухамедовым еще в 2022 году. Его цель — сократить выбросы метана и спасти ценный ресурс.

Для экологов это событие — важный шаг: Туркменистан считается одним из крупнейших источников утечек метана, опасного парникового газа. Хотя кратер стал туристической достопримечательностью и символом страны, его окончательное затухание может ознаменовать и поворот к более экологичной политике.

Ранее ученые уже предупреждали о возрастающей активности вулкана Кампи-Флегрей. Исследования показали, что земля в районе вулкана медленно поднимается, а выбросы газа из магматической камеры увеличиваются — это может свидетельствовать о подготовке к извержению.