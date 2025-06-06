Замглавы управления Росгвардии российского региона задержан

В Оренбургской области правоохранители задержали замглавы управления Росгвардии

В Оренбургской области правоохранители задержали заместителя главы управления Росгвардии по региону. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областном управлении Следственного комитета России.

Мужчина проходит обвиняемым по статье 290 УК РФ («Получение взятки»). Он арестован.

По версии следствия, в период с 2023 по 2024 год обвиняемый получил лично, а также через посредника взятки на общую сумму 250 тысяч рублей от директора коммерческой структуры. За это он пообещал действовать в интересах организации и оказывать фирме общее покровительство.

Ранее в Уфе арестовали бывшего заместителя председателя жилстройнадзора по делу о взятке.

