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15:13, 6 июня 2025Силовые структуры

Замглавы управления Росгвардии российского региона задержан

В Оренбургской области правоохранители задержали замглавы управления Росгвардии
Варвара Митина (редактор)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Оренбургской области правоохранители задержали заместителя главы управления Росгвардии по региону. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областном управлении Следственного комитета России.

Мужчина проходит обвиняемым по статье 290 УК РФ («Получение взятки»). Он арестован.

По версии следствия, в период с 2023 по 2024 год обвиняемый получил лично, а также через посредника взятки на общую сумму 250 тысяч рублей от директора коммерческой структуры. За это он пообещал действовать в интересах организации и оказывать фирме общее покровительство.

Ранее в Уфе арестовали бывшего заместителя председателя жилстройнадзора по делу о взятке.

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