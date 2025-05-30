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18:11, 30 мая 2025Силовые структуры

Российские чиновники получили необычную взятку и попали под следствие

В Уфе арестовали экс-заместителя председателя Жилстройнадзора по делу о взятке
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Уфе арестовали бывшего заместителя председателя Жилстройнадзора по делу о взятке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Ей предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки») УК РФ.

По данным следствия, в 2023 году бывший начальник совместно с председателем Госкомитета Жилстройнадзора получили от руководителя трех управляющих компаний города Ишимбая взятку в виде имущественных прав на долговые обязательства одного из унитарных предприятий на сумму более 15 миллионов рублей. Посредником была жена доверенного лица обвиняемого, на которую оформлено по 66,7 процента в уставных капиталах управляющих компаний. За это должностные лица обеспечили им продление лицензий на управление домами и оказание услуг.

Факт был выявлен сотрудниками СК и ФСБ республики. Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств преступления и выявления иных эпизодов их деятельности. Уголовные дела в отношении бывшего председателя Госкомитета, его сообщников, взяткодателей и посредников находится в производстве.

Ранее сообщалось, что бывшего начальника ГАИ российского района осудили за регулярные поборы с подчиненных.

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