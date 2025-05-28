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18:02, 28 мая 2025Силовые структуры

Бывшего начальника ГАИ российского района осудили за регулярные поборы с подчиненных

В Ростовской области суд приговорил экс-главу ГАИ Аксайского района за коррупцию
Варвара Митина (редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Ростовской области суд приговорил к двум годам лишения свободы условно бывшего начальника ГАИ Аксайского района Сергея Селиванова, который организовал регулярные поборы с подчиненных. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УФСБ России по региону.

Селиванова признали виновным по статье 290 УК России («Получение взятки»). Его оштрафовали на 765 тысяч рублей и лишили специального звания.

По версии следствия, Селиванов в течение года требовал от старших смен инспекторов ДПС ежемесячно передавать ему 8500 рублей. Взамен он обещал им покровительство и попустительства. В случае отказа осужденный угрожал проблемами по службе.

Ранее сообщалось, что бывший начальник ГУ МЧС по Самарской области генерал-майор внутренней службы Олег Бойко брал кредиты на подчиненных.

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