Задержанный за взятки генерал МЧС России брал кредиты на подчиненных

Глава самарского ГУ МЧС Бойко брал кредиты на подчиненных и забирал деньги себе

Начальник ГУ МЧС по Самарской области генерал-майор внутренней службы Олег Бойко, ранее задержанный за взятки, брал кредиты на подчиненных. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

По данным издания, деньги Бойко забирал себе, а потом помогал сотрудникам получать премии, чтобы они могли выплатить долги. Собеседник Baza заявил, что про некоторых подчиненных с кредитами для него генерал-майор забыл, поэтому у них начали арестовывать счета. Помочь им начальник отказывался. Сейчас эту информацию проверяют следователи.

18 декабря ФСБ совместно с коллегами из МВД и Следственного комитета задержали Бойко. Он обвиняется в получении взяток на 25 миллионов рублей.

