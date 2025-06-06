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10:43, 6 июня 2025Ценности

Жена Роберта Паттинсона в нижнем белье снялась для журнала

Жена Роберта Паттинсона Сьюки Уотерхаус в нижнем белье снялась для журнала
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @agataserge

Английская актриса и певица Сьюки Уотерхаус в откровенном образе снялась для австралийского журнала Love Want. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 4,4 миллиона подписчиков.

33-летняя жена актера Роберта Паттинсона предстала на одном из кадров в бежевом нижнем белье. Комплект состоял из бюстгальтера с пуговицами и без косточек и трусов с завышенной талией. Также она надела гольфы в тон, коричневый пиджак и остроносые черные мюли на каблуках kitten heel (расширенные к основанию пятки миниатюрные шпильки высотой до пяти сантиметров — прим. «Ленты.ру»).

Кроме того, в рамках съемки звезда примерила корсет с микроюбкой и массивную шубу.

В мае Сьюки Уотерхаус также показала фигуру в микробикини.

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