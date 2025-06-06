Жители Рязани сообщили о взрывах в городе на фоне работы ПВО

Shot: Жители Рязани рассказали о взрывах после работы ПВО

Жители Рязани рассказали о взрывах в городе. О происходящем в российском городе сообщает Telegram-канал Shot.

По данным авторов канала, над городом сейчас работают системы противовоздушной обороны (ПВО), отражая атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Официального подтверждения этих данных пока нет.

Информация о пострадавших и последствиях на земле на данный момент отсутствует.

В ночь на 6 июня украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) также предприняли попытку атаковать Рязань. Тогда местные жители сообщали о работе систем ПВО. Уточняется, что взрывы были слышны в районе аэродрома Дягилево.