Беспилотник ВСУ атаковал микроавтобус в российском регионе

Беспилотник ВСУ атаковал микроавтобус с мирными жителями в Белгородской области

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал микроавтобус с мирными жителями в Белгородской области. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор российского региона Вячеслав Гладков, в результате пострадали два человека.

«В районе поселка Красный Пахарь Волоконовского района FPV-дрон атаковал микроавтобус. Ранены водитель и пассажир. Мужчин с баротравмами и множественными непроникающими осколочными ранениями грудной клетки бойцы подразделения "Орлан" доставили в Волоконовскую центральную районную больницу (ЦРБ)», — написал Гладков.

Он добавил, что после оказания первой помощи пострадавшие будут перевезены в Валуйскую ЦРБ. Сам микроавтобус также поврежден.

Ранее российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник ВСУ рядом с Курской АЭС, расположенной в Курчатове. Всего же в пятницу, 6 июня, с 16:30 до 22:05 над Курской областью было сбито 25 дронов ВСУ.