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14:52, 7 июня 2025Россия

Беспилотник ВСУ атаковал микроавтобус в российском регионе

Беспилотник ВСУ атаковал микроавтобус с мирными жителями в Белгородской области
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Valentyn Ogirenko / РИА Новости

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал микроавтобус с мирными жителями в Белгородской области. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор российского региона Вячеслав Гладков, в результате пострадали два человека.

«В районе поселка Красный Пахарь Волоконовского района FPV-дрон атаковал микроавтобус. Ранены водитель и пассажир. Мужчин с баротравмами и множественными непроникающими осколочными ранениями грудной клетки бойцы подразделения "Орлан" доставили в Волоконовскую центральную районную больницу (ЦРБ)», — написал Гладков.

Он добавил, что после оказания первой помощи пострадавшие будут перевезены в Валуйскую ЦРБ. Сам микроавтобус также поврежден.

Ранее российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник ВСУ рядом с Курской АЭС, расположенной в Курчатове. Всего же в пятницу, 6 июня, с 16:30 до 22:05 над Курской областью было сбито 25 дронов ВСУ.

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