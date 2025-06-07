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04:41, 7 июня 2025Экономика

Части россиян повысят пенсии этим летом

Доцент Виноградов: Пенсию повысят россиянам, которым в мае исполнилось 80 лет
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Пенсионные выплаты летом 2025 года будут увеличены в несколько этапов, это коснется разных категорий получателей. Об этом рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов в беседе с агентством «Прайм».

По словами специалиста, граждане, которым в мае исполнилось 80 лет, в июне получат право на удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии — она составит 8907,7 рубля ежемесячно. Если за таким пенсионером оформить официальный уход, эта сумма увеличится на 1314 рублей.

Виноградов отметил, что такое же повышение ждет россиян, которым в мае была оформлена первая группа инвалидности.

Ранее финансист Юлия Финогенова заявила, что северный трудовой стаж, если он не менее 15 лет, позволяет увеличить пенсию с помощью повышающего коэффициента.

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