Части россиян повысят пенсии этим летом

Доцент Виноградов: Пенсию повысят россиянам, которым в мае исполнилось 80 лет

Пенсионные выплаты летом 2025 года будут увеличены в несколько этапов, это коснется разных категорий получателей. Об этом рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов в беседе с агентством «Прайм».

По словами специалиста, граждане, которым в мае исполнилось 80 лет, в июне получат право на удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии — она составит 8907,7 рубля ежемесячно. Если за таким пенсионером оформить официальный уход, эта сумма увеличится на 1314 рублей.

Виноградов отметил, что такое же повышение ждет россиян, которым в мае была оформлена первая группа инвалидности.

Ранее финансист Юлия Финогенова заявила, что северный трудовой стаж, если он не менее 15 лет, позволяет увеличить пенсию с помощью повышающего коэффициента.