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21:50, 6 июня 2025Бывший СССР

Депутат Рады предупредил Зеленского о возможных последствиях конфликта Трампа и Маска

Депутат Рады Дубинский: Ссора Трампа и Маска негативно скажется на Зеленском
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Президент США Дональд Трамп и предприниматель Илон Маск в будущем помирятся, и под удар попадет украинский лидер Владимир Зеленский. Таким мнением поделился депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.

«Трамп и Маск, конечно, помирятся. А ***** (достанется — прим. «Ленты.ру») кому-то третьему», — написал политик. Он намекнул, что третьим станет Зеленский, призвав его не радоваться тому, что происходит между бизнесменом и американским президентом.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен предупредила, что ссора Трампа с Маском будет иметь серьезные последствия.

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