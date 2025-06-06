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17:09, 6 июня 2025Мир

На Западе предрекли серьезные последствия ссоры Трампа и Маска

Дизен: Ссора Трампа с Маском будет иметь серьезные последствия
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Илон Маск и Дональд Трамп

Илон Маск и Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Ссора между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском будет иметь серьезные последствия. Об этом предупредил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице в социальной сети X.

«Разрыв между Маском и Трампом будет иметь серьезные последствия», — говорится в публикации.

Конфликт между Трампом и Маском обострился в четверг, когда президент США принял в Овальном кабинете канцлера Германии Фридриха Мерца. Журналисты задали американскому лидеру вопрос об Илоне Маске, и Трамп ответил, что разочарован в нем. Со стороны бизнесмена последовал незамедлительный ответ: он заявил, что глава Белого дома фигурирует в деле против миллиардера Джеффри Эпштейна.

Президент США после этого заявил, что американский миллиардер Илон Маск — бедняга, у которого много проблем.

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