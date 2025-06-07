Две люксовых иномарки столкнулись в Москве

На юго-востоке Москвы произошло ДТП с участием Lexus и BMW

В Москве на Ферганской улице произошло ДТП с участием двух люксовых иномарок. Об этом сообщает Shot.

Отмечается, что Lexus и BMW столкнулись на перекрестке, в результате аварии одна из легковушек вылетела с проезжей части. По данным издания, после аварии водитель Lexus сбежал с места происшествия, в настоящее время его разыскивают.

В Дептрансе Москвы отметили, что движение в районе ДТП не затруднено. Информация о пострадавших уточняется. На месте происшествия работают оперативные службы столицы.

Ранее в Москве на МКАД столкнулись мотоцикл и легковая машина. Из-за ДТП кольцевую трассу частично перекрыли.