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22:27, 7 июня 2025Россия

Две люксовых иномарки столкнулись в Москве

На юго-востоке Москвы произошло ДТП с участием Lexus и BMW
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Кадр: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

В Москве на Ферганской улице произошло ДТП с участием двух люксовых иномарок. Об этом сообщает Shot.

Отмечается, что Lexus и BMW столкнулись на перекрестке, в результате аварии одна из легковушек вылетела с проезжей части. По данным издания, после аварии водитель Lexus сбежал с места происшествия, в настоящее время его разыскивают.

В Дептрансе Москвы отметили, что движение в районе ДТП не затруднено. Информация о пострадавших уточняется. На месте происшествия работают оперативные службы столицы.

Ранее в Москве на МКАД столкнулись мотоцикл и легковая машина. Из-за ДТП кольцевую трассу частично перекрыли.

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