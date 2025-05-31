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08:59, 31 мая 2025Россия

Крупное ДТП парализовало движение на МКАД

В Москве частично перекрыли МКАД после столкновения мотоцикла и автомобиля
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Москве на МКАД столкнулись мотоцикл и легковая машина. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

ДТП произошло на внешней стороне 103-го километра МКАД. На место происшествия прибыли оперативные службы Москвы. «Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

В Дептрансе посоветовали водителям выбирать маршруты объезда. Из-за ДТП затруднено движение автомобилей на три километра.

Ранее стало известно, что в Москве суд приговорил к шести годам колонии курьера, который сбил пешехода и покинул место аварии.

До этого в Свердловской области следователи предъявили обвинение 44-летнему местному жителю, который сбил на нерегулируемом пешеходном переходе женщину и ее четырехлетнюю дочь.

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