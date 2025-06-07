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22:35, 6 июня 2025Культура

Фильм с Ургантом в главной роли убрали из программы кинофестиваля в Гатчине

На кинофестивале в Гатчине не покажут фильм с Ургантом в главной роли
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Фильм Николая Солодникова «Во сне ты горько плакал», в котором главную роль сыграл актер и телеведущий Иван Ургант, убрали из программы кинофестиваля «Литература и кино» в Гатчине. Об этом сообщает РИА Новости.

Изначально картина была заявлена для показа, но это возмутило общественников, которые и обратились с просьбой не показывать ее. «Фильма нет в списке кинопоказов на сайте фестиваля», — пишет агентство.

Как отметил председатель движения «Зов народа» Сергей Зайцев, обращение в Министерство культуры с просьбой исключить фильм из программы кинофестиваля было направлено 5 июня, а уже сегодня, 6 июня, фильма не было в программе.

Общественникам не понравилось, что Ургант играет главную роль в картине. Причиной тому стало высказывание телеведущего с осуждением спецоперации, которое тот разместил в своих социальных сетях. Позднее артист удалил пост.

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