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17:32, 5 июня 2025Культура

Показ фильма с Ургантом потребовали отменить

«Зов народа» призвал отменить показ фильма «Во сне ты горько плакал» с Ургантом
Ольга Коровина
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: фильм «Во сне ты горько плакал»

Общественное движение «Зов народа» призвало отменить показ ленты «Во сне ты горько плакал» с Иваном Ургантом в главной роли. Об этом пишет «Абзац».

Премьера картины должна состояться в рамках Международного фестиваля «Литература и кино» в Гатчине. Общественники попросили отменить показ фильма, который вышел еще в 2024 году, и раскритиковали его создателей. В частности речь идет о режиссере Николае Солодникове, супруге интервьюера Екатерины Гордеевой (признана Минюстом РФ иностранным агентом), который не раз критически высказывался о специальной военной операции (СВО). Также представители движения упомянули продюсера картины Александра Сокурова, отметив его «антироссийскую позицию».

«В фильме принял участие Иван Ургант, который публично осудил СВО в социальных сетях, хотя впоследствии и удалил свой пост», — также сказано в обращении активистов.

В мае 2024-го сообщалось, что фильму «Во сне ты горько плакал» отказали в прокатном удостоверении в России. Об этом рассказал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин, также указав на антироссийскую позицию авторов картины.

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