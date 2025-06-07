Хинштейн раскрыл подробности атаки ВСУ на Курскую область

Глава Курской области Хинштейн: При атаке ВСУ на регион никто не пострадал

Несколько беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили в небе над Курской областью. Об этом в Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

«В результате падения обломков в Курском районе посечены фасад здания, труба водоснабжения и электрический погрузчик», — рассказал глава области. Кроме того, неподалеку от города Щигров из-за падения обломков загорелась сухая трава, но возгорание было быстро ликвидировано.

Как уточнил Хинштейн, при атаке ВСУ никто не пострадал. Он также призвал местных жителей быть осторожными и соблюдать все меры безопасности.

Ранее стало известно, что ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС.