Маск и министр финансов США подрались в Белом доме

Washington Post: Маск и министр финансов США Бессент подрались в Белом доме

Американский миллиардер Илон Маск и министр финансов США Скотт Бессент подрались в Белом доме. Подробности инцидента, произошедшего в апреле, сообщила газета The Washington Post.

Отмечается, в апреле отношения между бизнесменом и администрацией американского президента Дональда Трампа уже начали накаляться. После встречи у главы США Маск и Бессент не сошлись во мнениях относительно назначения одного из чиновников. Они начали обмениваться оскорблениями на выходе из Овального кабинета.

«Затем Маск ударил плечом в грудную клетку Бессента, "как игрок в регби", и Бессент ударил его в ответ. Несколько человек вмешались, чтобы разнять схватку», — говорится в статье со ссылкой на бывшего советника Трампа.

Ранее о конфликте Маска и Бессента писал портал Axios. Отмечалось, что это столкновение наглядно продемонстрировало, «насколько личность и стиль Маска раздражали некоторых высокопоставленных чиновников администрации».