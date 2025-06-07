Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:31, 7 июня 2025Мир

Маск и министр финансов США подрались в Белом доме

Washington Post: Маск и министр финансов США Бессент подрались в Белом доме
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Американский миллиардер Илон Маск и министр финансов США Скотт Бессент подрались в Белом доме. Подробности инцидента, произошедшего в апреле, сообщила газета The Washington Post.

Отмечается, в апреле отношения между бизнесменом и администрацией американского президента Дональда Трампа уже начали накаляться. После встречи у главы США Маск и Бессент не сошлись во мнениях относительно назначения одного из чиновников. Они начали обмениваться оскорблениями на выходе из Овального кабинета.

«Затем Маск ударил плечом в грудную клетку Бессента, "как игрок в регби", и Бессент ударил его в ответ. Несколько человек вмешались, чтобы разнять схватку», — говорится в статье со ссылкой на бывшего советника Трампа.

Ранее о конфликте Маска и Бессента писал портал Axios. Отмечалось, что это столкновение наглядно продемонстрировало, «насколько личность и стиль Маска раздражали некоторых высокопоставленных чиновников администрации».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Акция по передаче тел погибших солдат ВСУ Украине не состоялась

    Новый президент Польши высказался об Украине

    Маск и министр финансов США подрались в Белом доме

    Экс-депутат Рады заявил о сигнале Зеленского Трампу после отказа принимать тела солдат ВСУ

    В США назвали бредовыми требования Украины по урегулированию конфликта

    На горящем в Подмосковье складе рухнула крыша

    Главный тренер ЦСКА попрощался с командой

    В США начали искать замену SpaceX из-за ссоры Маска с Трампом

    В Совбезе объяснили отказ Киева принять тела погибших

    Во Франции отреагировали на отказ Киева забирать тела погибших бойцов ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости